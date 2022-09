Universiteit Gent laat controversiële prof die populair is bij complotdenkers en uitgenodigd wordt op Fox News doorlichten

Mattias Desmet, professor psychologie aan de Universiteit Gent, is momenteel in de Verenigde Staten om promotie te maken voor zijn boek De psychologie van het totalitarisme. Daarin vergelijkt hij de aanpak van de coronacrisis met de opkomst van totalitaire regimes als nazisme en communisme. Bij Amerikaanse complotdenkers is hij enorm populair en een graag geziene gast in een aantal talkshows.

LEES OOK. Omstreden in België, een ster in de VS: wie is de Gentse professor die uitgenodigd wordt bij Fox News? (+)

Aan zijn universiteit zorgt die promotietour nu voor onrust bij collega’s en studenten. Tijdens de coronacrisis was Desmet al een kritische stem, maar nu gaat hij in de VS nog een stap verder. Zo vertelde hij onder meer dat hij had gezien hoe in een Belgisch ziekenhuis een openhartoperatie zonder verdoving werd uitgevoerd, onder hypnose.

Naar aanleiding daarvan heeft de faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen twee commissies aan het werk gezet om Desmet te screenen. Zo zal de opleidingscommissie de inhoud van zijn lessen aan de Universiteit Gent tegen het licht houden, en de commissie wetenschappelijke integriteit onderzoekt of hij geen deontologische regels heeft overschreden.

“Intussen blijven we in dialoog met collega Desmet”, zegt Ann Buysse, decaan van de faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen. “Dit is geen heksenjacht, we vinden de academische vrijheid heel belangrijk. We wachten nu eerst het werk van de twee commissies af.”