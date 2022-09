CHAMPIONS LEAGUE. Ajax begint campagne met makkelijke zege tegen Rangers, twee dolle minuten bezorgen Sporting drie punten

Ajax heeft in hun openingswedstrijd in de Champions League gedaan wat het moest doen. De Ajacieden waren al na een half uur klaar met het Schotse Rangers na doelpunten van Alvarez, Berghuis en Kudus.

Met Rangers kregen Ajax en Alfred Schreuder meteen een verraderlijke tegenstander tegenover zich. De Schotten schakelden in de voorrondes vicekampioen Union en PSV Eindhoven uit. Ajax was dus gewaarschuwd.

De Amsterdammers begonnen dan ook scherp aan de partij. En bij een hoekschop was het al meteen raak. Berghuis schilderde de hoekschop perfect op het hoofd van Edson Alvarez. De Mexicaan, die afgelopen zomermercato nog in de belangstelling stond van Chelsea, kopt de bal staalhard binnen. Doelman McLaughlin had geen verhaal tegen de kopbal van de Mexicaan.

Ajax rook bloed en drukte stevig door. Na een half uur stond het al 3-0 in het voordeel van de Amsterdammers. Eerst verdween een schot van Berghuis via het been van Sands in doel. Een minuut later zette Kudus knap de 3-0-tussenstand op het bord.

Een resultaat waar ze in Amsterdam best tevreden mee waren. Ajax haalde zijn voet van het gaspedaal en focuste zich vooral op de bal in de ploeg houden. Bergwijn zette diep in de tweede helft de 4-0-eindcijfers nog op het bord, maar blesseerde zich wel bij die actie. Rangers was niet bij machte om nog voor nervositeit te zorgen.

© EPA-EFE

Efficiënt Sporting zet Europa League-winnaar Frankfurt opzij na twee dolle minuten

Het Portugese Sporting heeft op bezoek bij Eintracht Frankfurt een belangrijke overwinning geboekt. In een wedstrijd die geen winnaar verdiende, trok Sporting in twee dolle minuten de wedstrijd naar zich toe.

Met een bezoek van het Portugese Sporting begon Eintracht Frankfurt aan zijn Champions League-campagne. Frankfurt won vorig jaar de Europa League en wou zich nu ook bij de grote jongens tonen. De Duitsers toonden in de eerste helft heel wat goede wil, maar echt uitgespeelde kansen leverde dat niet op. Maar ook Sporting was niet in goeden doen. De Portugezen speelden een zwakke eerste helft en mochten van geluk spreken dat Frankfurt weinig deed met het balbezit.

Weinig beterschap in de tweede helft, beide ploegen bleven hetzelfde slaapverwekkende voetbal spelen. Een gelijkspel zou dan ook een logische uitslag geweest zijn. Marcus Edwards dacht daar echter anders over. De Engelsman kreeg na een uur de bal in het strafschopgebied aangespeeld van Morita, leek de bal slecht te controleren, maar kon toch nog op doel besluiten. Doelman Kevin Trapp was geklopt. Een minuut later nam Edwards de rol van aangever op zich. Barcelona-huurling Trincão nam de assist dankbaar in ontvangst en zette Sporting zo op rozen. In de laatste tien minuten zette Nuno Santos de 0-3-eindcijfers nog op het bord.