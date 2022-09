4 op 10 gastgezinnen willen ook in 2023 nog Oekraïners opvangen

De overgrote meerderheid van gastgezinnen die het voorbije half jaar Oekraïense vluchtelingen in huis nam, of nog steeds doet, beschouwt dat als een positieve ervaring.

Dat leert onderzoek bij meer dan 650 gastgezinnen over heel België door het Onderzoekscentrum Sociaal Werk en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee in Brussel.

Exact 83,5 procent omschrijft de ervaring met het opvangen van Oekraïense vluchtelingen als “eerder positief” tot “zeer positief”. Waar de opvang nog loopt, is dat 89 procent. Bijna 90 procent organiseerde de opvang in de eigen woning, met of zonder afgescheiden ruimtes. Iets meer dan 10 procent deed dat in een tweede verblijf of leegstaande woning. Twee op de drie geeft aan steun te krijgen van de gemeente of het OCMW. Indien nodig, geeft 36 procent aan dit jaar nog nieuwe Oekraïense vluchtelingen te willen opvangen.(blg)