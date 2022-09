Dan toch geen fusie voor Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem

Een fusie zou een schuldovername van de Vlaamse Overheid van ongeveer 30 miljoen euro betekend hebben, maar volgens een studie was er onvoldoende draagvlak bij de inwoners.

De vier besturen hadden een onderzoek laten opmaken door studiebureaus EY en Common Ground, waarbij eerst de inwoners bevraagd werden, alvorens een politieke beslissing te nemen. “Op basis van deze resultaten hebben we besloten om de haalbaarheid van fuseren niet verder te onderzoeken. We zullen wel sterker samenwerken binnen de referentieregio Vlaamse Ardennen”, stellen burgemeesters Philippe Willequet (Gemeentebelangen/Kluisbergen), Joop Verzele (CD&V/Kruisem), Marnic De Meulemeester (Open VLD/Oudenaarde) en Luc Vander Meeren (Open VLD/Wortegem-Petegem).

Voor de zomer werd een participatietraject georganiseerd bij de inwoners met een digitale bevraging en een gespreksavond. “De inwoners gaven aan dat ze kansen zagen in het intensiever samenwerken en dat daardoor de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening zal stijgen, maar dat daarvoor geen fusie nodig is”, zeggen de vier burgemeesters. “De lokale eigenheid was een belangrijk aandachtspunt voor onze inwoners. Bij alle participatiemomenten was het duidelijk dat het draagvlak ontbreekt om op dit moment met onze vier besturen te fuseren. We willen dan ook luisteren naar dit signaal en zetten in op een versterkte samenwerking zonder te fuseren.”