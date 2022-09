Barack Obama en Michelle hangen eindelijk op in het Witte Huis

Twee presidenten later hebben Barack Obama en voormalig first lady Michelle Obama eindelijk hun portretten onthuld in het Witte Huis. Het was voor het eerst dat ze er terugkeerden na hun vertrek in 2017. Het is een traditie dat gewezen presidenten een portret krijgen in het Witte Huis.

De schilderijen zijn de eerste die aan de Witte Huiscollectie zijn toegevoegd sinds president Obama in 2012 de portretten van George W. Bush en Laura Bush onthulde.

Het was een emotioneel maar ook hartelijk weerzien met huidig president Biden.

Het beeld van president Obama is geschilderd door Robert McCurdy en het portret van Michelle Obama is geschilderd door Sharon Sprung. Opvallend: Obama is wel een stuk grijzer geworden dan hij op het portret staat.

“Jullie hebben allebei hoop geschept voor miljoenen mensen die zo lang zijn achtergelaten - en dat is van belang”, zei huidig president Joe Biden in een speech. “Jullie hebben het allebei met zoveel gratie en klasse gedaan. Je droomde groots en zorgde voor blijvende overwinningen voor het Amerikaanse volk, en hielp hun last te verlichten met een zegen van hoop”, vervolgde hij.

“Het wordt zo onderschat... gewoon hoop hebben. Dit is het geschenk van het presidentschap van Obama aan het land en de geschiedenis.”

Hoewel er geen vaste regel is voor wanneer een portret van het Witte Huis moet worden onthuld, werden ceremonies in het verleden meestal georganiseerd door de directe opvolger van een voormalige president. Maar toen hij in functie was, hield president Donald Trump nooit een ceremonie om de Obama-portretten te onthullen.

Traditioneel worden de nieuwste presidentiële portretten in de Cross Hall van het Witte Huis gehangen, hoewel Trump ervoor koos om de portretten van Bush en Clinton naar de Old Family Dining Room te laten verhuizen die in feite dienst doen als bergruimte.

Biden verplaatste de portretten van Bush en Clinton intussen terug naar de Cross Hall, maar nu de nieuw Obama-portretten er bij komen, zal Clinton wellicht toch een plaats moeten opschuiven.

© AP