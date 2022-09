Ongeval kabelbaan in Italië: Israëlische grootvader biedt zich aan bij Italiaanse rechter en wordt verhoord over ontvoerd kleinkind

De Israëlische grootvader van een zesjarig kind dat vanuit Italië werd ontvoerd en naar Israël werd gebracht, nadat zijn ouders in mei 2021 waren omgekomen bij een kabelbaanongeluk in Italië, heeft zich woensdag aangeboden bij de rechtbank in de Noord-Italiaanse stad Pavia. Na zijn verhoor mocht hij beschikken, zo meldt persagentschap Ansa.

De zesjarige jongen verloor op 23 mei 2021 zijn ouders, overgrootouders en een jonger broertje toen een gondel op de Monte Mottarone naar beneden stortte. Daarbij kwamen veertien mensen om het leven. Hij verbleef daarna bij zijn tante in Pavia.

Nadien brak een voogdijstrijd over de jongen los, tussen de Italiaanse tante en zijn familieleden langs moederskant in Israël. Op 11 september vorig jaar brachten de grootvader en een medeplichtige de jongen, in strijd met een gerechtelijk bevel, met een privévliegtuig via Zwitserland terug naar Israël. Het Hooggerechtshof in Jeruzalem oordeelde vervolgens dat de jongen naar Italië moet worden teruggebracht en bevestigde daarmee de vonnissen van lagere rechtbanken. In de uitspraak beriep de rechter zich op het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De grootvader had het kind ontvoerd en wilde het in Israël houden.

De grootvader moest zich woensdag voor de rechter in Pavia verantwoorden voor ontvoering en opsluiting. “Ik dacht dat ik het recht had om bij mijn kleinzoon te zijn, en dat ik niets illegaals deed. De jongen is altijd goed geweest bij mij, ik heb het nooit verborgen gehouden,” vertelde hij de rechter volgens Ansa.

De man mocht de rechtbank verlaten, maar moet onmiddellijk naar Israël vertrekken.

Deze zomer werd een vermeende medeplichtige van de grootvader, die als zijn chauffeur had gediend, aan Italië uitgeleverd. De man werd ondervraagd en nadien vrijgelaten.