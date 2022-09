Blunderende Lukas Hradecky was eerder al kop van jut: doelman bezit record van snelste rode kaart ooit in de Bundesliga

Doelman Lukas Hradecky zag er niet goed uit bij het openingsdoelpunt van Abakar Sylla in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge. De doelman leek de kopbal van Sylla makkelijk te pakken, maar viel met de bal in doel. Doelpunt voor Club dus. Wat opzoekingswerk leert ons dat de Fin niet aan zijn proefstuk toe is. De doelman bezit het record van snelste rode kaart ooit in de Bundesliga.