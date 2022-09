Na drie dagen op de vlucht dan toch opgepakt: dit weten we over de man die tien mensen doodstak in Canada

Na een klopjacht van drie volle dagen is Myles Sanderson (32) opgepakt, de overgebleven verdachte van de tienvoudige moord in Canada. Wat hem dreef, is nog niet duidelijk. Wel duidelijk: hoe een zware jongen hij is. Cocaïneverslaafde, overvaller, ­59-voudig veroordeelde. Een man die niet meer bij zijn kinderen mocht komen zonder begeleiding, die geen relatie mocht beginnen zonder toestemming van het gerecht, maar die dit jaar wel vervroegd vrij kon komen.