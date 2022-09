Al twee arrestaties verricht, maar toch tast gerecht nog in het duister: wie pleegde de rusthuismoorden?

Drie moorden en zes moordpogingen in amper een jaar tijd. Wat naar buiten is gekomen over woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke tart alle verbeelding. Gerechtelijke bronnen bevestigen dat al zeker twee verdachten zijn opgepakt en ondervraagd, maar dat zorgde niet voor een doorbraak. Ze werden weer vrijgelaten. Niemand lijkt te weten wie de rusthuisbewoners tussen de zomer van 2020 en die van 2021 naar het leven stond met een dodelijke dosis insuline.

Verplegers die hun eigen patiënten om het leven brengen: het is niet de eerste keer dat het gerecht daarmee te maken krijgt.