Twee N-VA’ers stellen zich kandidaat om Valerie Van Peel op te volgen als ondervoorzitter

Lieve Truyman.

De partijraad van de N-VA beslist zaterdag wie Valerie Van Peel opvolgt als ondervoorzitter van de partij. Van Peel kondigde drie maanden geleden haar afscheid aan. Ze blijft nog tot 2024 Kamerlid, maar het ondervoorzitterschap stopt nu. Hiervoor zijn twee kandidaten.

Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese (38) uit Brugge deed in april al eens een gooi naar het ondervoorzitterschap, toen Steven Vandeput het uiteindelijk haalde. Zij wordt in haar tweede poging uitgedaagd door Lieve Truyman (41), die voor N-VA schepen is in Temse.

“Ik ben al sinds 2014 lid van de partijraad”, zegt Truyman. “Ik zet deze stap uit passie voor mijn partij.” Dat ze geen nationale bekendheid heeft, vindt ze geen bezwaar. “Politiek is belangrijk op alle niveaus. Op het lokale niveau sta je heel dicht bij de mensen.” Maaike De Vreese was niet bereikbaar voor een reactie.