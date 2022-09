Nog in de groep van Club Brugge: Atlético Madrid wint nipt van Porto na spectaculair slot, Axel Witsel werkt puike partij af

Club Brugge komt samen met Atlético Madrid aan de leiding in groep B. Na de 1-0-zege van blauw-zwart, klopte Atlético Porto in die andere wedstrijd in de poule van Club. Na een spectaculair slot werd het 2-1 in het voordeel van de Spaanse thuisploeg.

In de andere wedstrijd in de poule van Club Brugge heeft Atletico Madrid na een spectaculair slot Porto nipt geklopt. In een match waarin beide ploegen zich verdedigend sterk toonden, kon Hermoso pas in de 92ste minuut de score openen. Twee minuten later kreeg Porto echter een penalty na hands. Uribe twijfelde niet: 1-1. De match was echter nog niet gedaan want in de 98ste minuut was invaller Griezmann daar plots met de verlossende 2-1. Atlético komt zo samen met Club aan de leiding van groep B.

Bij Atlético startte Axel Witsel overigens opnieuw centraal achterin in de defensie. De Rode Duivel werkte een puike wedstrijd af. Ook Carrasco stond aan de aftrap, hij mocht postvatten op de linkervleugel. Carrasco werd bij de rust al vervangen en moest daarna toezien hoe vooral Porto gevaarlijk was. Al was het wel Koke die snel na rust scoorde via een afstandsschot, maar zijn goal werd afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel. Daarna lukte het Hermoso wel. Uribe maakte dan wel nog de 1-1, maar in de allerlaatste minuut maakte Griezmann nog de winnende 2-1 na een assist van Witsel.

Diep in de tweede helft kreeg Taremi overigens nog zijn tweede gele kaart en dus een rode kaart na een schwalbe in duel met Witsel. Eerder zag Porto Otavio al geblesseerd uitvallen.

Atlético maakt dankzij de zege komaf met een mindere statistiek. Zo konden de Spanjaarden al acht thuiswedstrijden op een rij niet winnen in Europa. De laatste thuiszege dateerde al van 27 oktober 2020. Die statistiek mag nu dus de vuilbak in.

