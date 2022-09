Zelenski kondigt ‘goed nieuws’ aan in videoboodschap: “Verschillende dorpen heroverd”

Waarnemers hadden de afgelopen dagen al gemeld dat de Oekraïense strijdkrachten rond Charkiv een doorbraak geforceerd hadden. Maar Kiev bleef stil. Woensdagavond, in zijn dagelijkse videoboodschap, kwam president Zelenski dan toch met “goed nieuws”. Zijn leger heeft in de regio, in het noordoosten van het land, verschillende dorpen heroverd. Hij gaf geen verdere details over de gevechten, dus ook niet over welke dorpen het gaat. “Nu is niet de tijd om de namen te noemen van de dorpen waar de Oekraïense vlag terugkeert”, zei hij.

De regio Charkiv is sinds het begin van de Russische invasie bezet door Moskou. De stad, de tweede grootste van Oekraïne, wordt geregeld geviseerd door dodelijke bombardementen, maar de Russen slaagden er tot dusver niet in om ze in te nemen.

Kiev is vorige week ook gestart met een tegenoffensief in het zuiden van het land, nabij Cherson. Vanuit Kiev is te horen dat dat offensief succes heeft, terwijl Moskou beweert dat het de vijand in Cherson zware verliezen toedient.

