REACTIES. Abakar Sylla geëmotioneerd na zege, Hans Vanaken tempert euforie: “Dit is nog maar het begin”

Abakar Sylla kroonde zich met een doelpunt tot man van de wedstrijd. De 19-jarige Ivoriaan maakte zijn debuut in de Champions League, maar speelde alsof hij al jaren de leider is in de Brugse defensie. “Ik heb er geen woorden voor”, aldus de doelpuntenmaker. “Ik ben er echt geëmotioneerd door. Dit is iets waar ik als kind van droomde.”

We speelden als team een goede wedstrijd vandaag. Dat ik hier in de Champions League mijn eerste doelpunt voor deze club kan maken, is geweldig. Ik word ook nog eens man van de match. En dat op mijn debuut in de Champions League. Dat is echt ongelofelijk.”

Vanaken tempert euforie: “Dit is nog maar het begin”

Na het laatste fluitsignaal barstte er in het Jan Breydelstadion een heus volksfeest los, maar Hans Vanaken bleef al bij al rustig. “De groepsfase van de Champions League kunnen starten met een overwinning is altijd prima, maar dit is nog maar het begin”, klonk het. “Vorig seizoen begonnen we ook met een fraaie vier op zes.”

De Brugse aanvoerder blikte meteen ook vooruit: “Volgende week wacht er ons alweer een pittige opdracht op bezoek in Porto, dat wordt ook weer een fikse uitdaging voor het team. Sylla? Fantastisch wat hij toont, maar we moeten opletten met hem al meteen de hemel in te prijzen. Hij doet het heel goed en staat te voetballen alsof hij er al tien jaar staat, maar hij kan nog veel leren en als we hem daar kunnen bij helpen, staat er hem een mooie carrière te wachten.”

Mignolet: “Vroeger zouden we die voorsprong nog weggegeven hebben”

Als Simon Mignolet iets zegt, dan wordt er geluisterd. En dus hadden zijn ploegmaats goed opgepikt dat de doelman vooraf had gezegd dat “er beter verdedigd moest worden”. Een clean sheet was het gevolg. “We gaven vandaag op die paar schoten na niks weg”, aldus Mignolet. “Vroeger zouden we die voorsprong wellicht nog weggegeven hebben.”

Bijna was het ook zover, want toen Leverkusen in het slot massaal naar voor trok, scoorde het effectief twee keer, maar evenveel keer werd de goal afgekeurd wegens buitenspel. “Soms moet je wat geluk hebben”, besefte ook Mignolet. “Maar goed, we zijn deze Champions League goed begonnen en hebben getoond wat we waard zijn. We zullen in elk geval moeten zorgen dat de jonge gasten hun voeten op de grond houden en we allemaal klaar zijn voor de match in Seraing op zaterdag. We mogen daar geen steek laten vallen.”

Na die verplaatsing in de competitie volgt dinsdag alweer de verplaatsing naar Porto. En dat belooft best pittig te worden, wist ook Hans Vanaken. “De groepsfase kunnen starten met een overwinning is prima, maar dit is nog maar het begin. Vorig seizoen begonnen we ook met een vier op zes, hé. De uitmatch in Porto wordt een zware opdracht en een fikse uitdaging voor ons team.”(kv, ssg)

© BELGA

Casper Nielsen waant zich in een sprookje: “Ik besef nog niet goed wat er mij overkomt”

De Deense middenvelder die vorig seizoen furore maakte bij Union, genoot met volle teugen van de zege in zijn allereerste duel in de Champions League: “Ik kan het nog niet goed geloven”, toonde Nielsen zich dolgelukkig. “Ik besef nog niet goed wat er mij overkomt. Misschien als ik er nachtje heb kunnen over slapen. Volgende week trekken we naar Porto maar eerst wacht er ons dit weekend ook nog een wedstrijd in de nationale competitie. Het wordt zaak om goed te recupereren en volop te focussen op die match in Seraing. Het is daar nooit makkelijk om te voetballen maar dat hoort er ook bij. Toch mogen we nu wel even genieten van deze eerste zege!”

Brandon Mechele is eerlijk na twee afgekeurde doelpunten: “We hadden wat geluk”

Achteraan stond Club bij momenten uitstekend opgesteld. Dat was ook de verdienste van Brandon Mechele. De Rode Duivel hield mee de nul, al moest de scheidsrechter wel twee keer (terecht) een doelpunt afkeuren.

“We wisten dat we als ploeg goed georganiseerd moesten staan”, deed Mechele het Brugs wedstrijdplan uit de doeken. “Als verdediging was het dan ook onze taak om de ruimte zo klein mogelijk te houden. Dat is goed gelukt. Ook al hadden we wat geluk nodig bij die afgekeurde goals. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Naarmate de wedstrijd vorderde, verloren we de grip op de wedstrijd. Je merkte dat we de bal minder goed konden bijhouden. Als die bal dan goed valt voor Leverkusen, is het kassa. Gelukkig gebeurde dat niet. We zijn dan ook tevreden met het resultaat.”