Carl Hoefkens sluit eerste Champions League-wedstrijd als hoofdcoach winnend af: “Normaal dat er stress was”

“Het is normaal dat er stress was”, begon coach Carl Hoefkens zijn relaas van de wedstrijd. “De ervaring van mijn ploeg in Champions League is nog niet groot. We spelen met veel jongere spelers en veel jongens die de afgelopen twaalf maanden een transfer hebben gemaakt. Velen zijn het niet gewend op dit toneel. Ik kan dus alleen maar tevreden zijn.”

Over de prestatie van Sylla, die zich tot man van de match kroonde met het enige doelpunt van de wedstrijd: “Voor mij is het geen verrassing. Wij zien het al geruime tijd, de kwaliteit die hij ontwikkeld heeft. Hoe hij bij Club Brugge is binnengekomen, is eigenlijk de perfecte manier. Hij heeft zich opgewerkt bij Club NXT en heeft daar ook moeilijke momenten gekend. Hij heeft zijn job daar gedaan. Veel respect voor de coaches van NXT die daar dag in dag uit mee hebben gewerkt. Dit is teamwork, een prestatie van iedereen van Club Brugge. De ploegmaats in de A-ploeg, alle coaches, de scouting.”

Gerardo Seoane loopt met Leverkusen tegen Brugse muur aan: "Heel ontgoocheld"

Bayer Leverkusen zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de zwakke competitiestart in de Bundesliga en de Bekeruitschakeling tegen een derdeklasser werd nu ook de Champions League-campagne met een valse noot gestart. In het Jan Breydelstadion gingen de Duitsers met het kleinste verschil onderuit. Goudhaantje Abakar Sylla scoorde met de rust in zicht met het hoofd het enige doelpunt van de wedstrijd.

"We zijn ontgoocheld. We worden hier zwaar bestraft. We hebben veel kansen gehad, maar werden niet beloond vandaag", verklaarde Leverkusen-coach Gerardo Seoane na de wedstrijd. "Het is moeilijk te zeggen hoe we hier gaan uitgeraken. We zullen morgen beginnen met de analyse en ons dan richten op de volgende tegenstander. Maar zeker niet alles was slecht. Nogmaals: we creëerden kansen en gaven zelf niet veel weg. Het doelpunt valt na een standaardsituatie. hij komt uit de dekking direct aan de eerste paal en daar valt moeilijk op te verdedigen."