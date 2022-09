Verdachte dodelijke steekpartijen Canada gearresteerd

De laatste verdachte van de dodelijke steekaanvallen van zondag in Canada is woensdag door de politie gearresteerd.

“Myles Sanderson werd gelokaliseerd en in hechtenis genomen in de buurt van Rosthern, Saskatchewan om ongeveer 3.30 p.m, (iets voor middernacht Belgische tijd, nvdr). Er is niet langer een risico voor de openbare veiligheid in verband met dit onderzoek”, zei de politie van de provincie in een bericht op sociale media.

De politie hield sinds zondag een grote klopjacht naar Sanderson, die samen met zijn broer Damien wordt verdacht van het doodsteken van tien mensen en het verwonden van achttien anderen op het platteland van Canada.

Het lichaam van de 31-jarige Damien Sanderson werd eerder aangetroffen in de inheemse gemeenschap van James Smith Cree Nation, de buurt waar de steekpartijen plaatsvonden. De politie gaat ervan uit dat zijn verwondingen niet door hemzelf zijn toegebracht.

LEES OOK.Dit zijn de slachtoffers van de steekpartij in Canada: zes leden uit een familie en een bejaarde weduwnaar

(belga)