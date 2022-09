Politie Capitool helpt vrouw bij bevalling in auto

Een politiewoordvoerder vertelde het Duitse perbureau DPA dat de vrouw en een familielid op weg waren naar het ziekenhuis. De baby leek niet tot dan te kunnen wachten, waarop de wagen stopte op het terrein van het Congres. De plaatselijke ambtenaren belden een ambulance, maar die kwam te laat. De agenten van het Capitool hielpen dan maar zelf bij de bevalling.

De Capitoolpolitie is verantwoordelijk voor de bescherming van de zetel van het Congres en de bijbehorende administratieve gebouwen in de hoofdstad van de VS.