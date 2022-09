Europese Centrale Bank zal rente optrekken, maar vraag is met hoeveel

De Europese Centrale Bank (ECB) komt donderdag opnieuw samen voor een rentebesluit. Vast staat dat de rente verder zal worden verhoogd, om de torenhoge inflatie in de eurozone af te remmen. Maar dé hamvraag is hoe groot die renteverhoging zal zijn.

Verschillende analisten gaan uit van de grootste rentestijging in meer dan twintig jaar: met 75 basispunten (+0,75 procent). Maar woensdag werd die kans alweer iets kleiner geacht, omdat gevreesd wordt voor een te zware impact op de economie in de eurozone. Het zou dus ook een renteverhoging met 50 basispunten kunnen zijn.

Door de rente te verhogen, wordt lenen duurder en zou dus ook de vraag moeten dalen. Dat zou de Europese economie en de prijzen moeten laten afkoelen. De inflatie in de eurozone steeg in augustus tot een record van 9,1 procent, terwijl de ECB streeft naar een inflatie rond de 2 procent.

Kar gekeerd

Na jaren van renteverlagingen - met zelfs een negatieve depositorente voor banken die geld bij de ECB parkeerden - heeft de centrale bank deze zomer haar kar gekeerd. In juli werd de eerste renteverhoging (+50 basispunten) in elf jaar aangekondigd. De strafrente die banken moesten betalen, werd afgeschaft.

Deze ingreep heeft de inflatie nog niet vertraagd, integendeel, en dus wordt voor vandaag een nieuwe renteverhoging verwacht. Persagentschap Bloomberg zag woensdag in de financiële markten meer twijfels opduiken over een verhoging met 75 basispunten; de hoogste sinds 1999. De vrees voor een recessie in de eurozone neemt immers toe, nu Rusland zich alsmaar harder opstelt in de energiecrisis. Daarnaast zakten de fabrieksorders in Duitsland al voor zes maanden op rij.