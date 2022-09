Amerikaanse vicepresident Kamala Harris reist naar Japan voor begrafenis Abe

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zal eind september de geplande staatsbegrafenis voor de vermoorde Japanse voormalige regeringsleider Shinzo Abe bij wonen. Dit heeft haar woordvoerster Kirsten Allen woensdag bekendgemaakt in Washington. Harris reist van 25 tot 29 september naar Tokio en de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Als leider van de VS-delegatie zal ze ook politieke besprekingen voeren met vertegenwoordigers van de regering en het maatschappelijk middenveld. De staatsceremonie voor de Japanse ex-premier is gepland op 27 september.

Abe werd op 8 juli tijdens een verkiezingscampagnetoespraak in de stad Nara van dichtbij met een zelfgemaakt pistool in de rug geschoten door een voormalige militair. De moordenaar beweerde Abe te hebben vermoord uit haat tegen de omstreden Moon-sekte. De sekte, waar Abe lid van was, had zijn moeder financieel geruïneerd en het gezin verwoest. De moord leidde in het land, dat bekend staat om zijn lage misdaadcijfers en strenge wapenwetten, en wereldwijd tot ontzetting.