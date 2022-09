Vrachtwagen rijdt tegen middenberm op E34: verkeer rond Antwerpen zit volledig vast, hinder kan nog uren aanhouden

Het verkeer is donderdagochtend versperd op de E34 ter hoogte van Sint-Anna Linkeroever en dat in beide richtingen na een ongeval dat veroorzaakt is door een vrachtwagen. Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de omgeving te vermijden, het lijkt erop dat de hinder nog vele uren kan aanhouden. De wachttijden lopen intussen snel op.

Het ongeval gebeurde rond 5.45 uur. Een vrachtwagen reed op de E34 richting Antwerpen en ging uit de bocht ter hoogte van Sint-Anna Linkeroever. “Het voertuig knalde tegen de betonnen middenberm”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “En raakte dan in de andere rijrichting ook nog enkele voertuigen.”

Daardoor kwamen er ook brokstukken terecht op de E34 richting Knokke en botste een personenwagen tegen de vangrail. Een vrachtwagen kon een aanrijding met dit voertuig niet vermijden en belandde zo in de schaar op de E34 richting Knokke. Er vielen twee gewonden.

Lange files

Ondanks het vroege uur zijn er al files en het Verkeerscentrum vermoedt dat die snel zullen aangroeien. “Het is echt een zeer moeilijke ochtendspits”, zegt Bruyninckx. “De vrachtwagen ligt op zijn kant, zeker twee andere vrachtwagens en twee auto’s lijken ook betrokken te zijn en staan ook stil. Die takelwerken kunnen nog wel even duren.” De plaats van het ongeval is moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten, wat de situatie niet bevordert. “We horen van de hulpdiensten dat het nog een hele tijd kan duren voor alles opgeruimd is. Minstens de hele voormiddag.”

Wie van Antwerpen naar de kust wil, kan via de E17 rijden richting Gent en vervolgens de E40 nemen. De Liefkenshoektunnel is in beide richtingen tolvrij gemaakt. “De impact is heel groot voor het verkeer op de Antwerpse snelwegen, maar ook al op andere plaatsen.”

