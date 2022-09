Grote zorgen in Nederland over Belgische bron van PFAS-lozingen: “Wel degelijk gecontroleerd”

Na de ophef over de PFAS-lozingen van de Belgische fabriek van 3M, blijkt er amper vijf kilometer van de Nederlandse grens nog een belangrijke bron te zijn van PFAS-vervuiling. De Antwerpse afvalverwerker Indaver loost al jarenlang PFAS in het water dat uitkomt in de Westerschelde, waarvan verschillende PFAS-stoffen “zonder vergunning”. Daarover maakt de Nederlandse overheid zich achter de schermen al zeker een jaar grote zorgen, schrijft het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla na inzage in documenten die in handen zijn van het tv-programma. Volgens minister Demir worden de normen wel degelijk gecontroleerd.

De bevoegde Nederlandse dienst Rijkswaterstaat stelt in een vertrouwelijke brief aan de Vlaamse overheid dat Nederland door de lozingen van Indaver niet kan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. De lozingen leiden tot een “verboden achteruitgang” van de waterkwaliteit. Indaver is onder meer verantwoordelijk voor de verwerking van het PFAS-afval van Chemours in Dordrecht. “Zo komt het afval van Chemours via een achterdeur dus toch weer ons land binnen”, aldus milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht.

Bezwaar

In februari van dit jaar heeft Rijkswaterstaat in een vertrouwelijke brief uitvoerig bezwaar gemaakt tegen een uitbreiding van de vergunning van Indaver. In de brief, die is verzonden namens minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), wordt gesteld dat Nederland door de lozingen van de Antwerpse afvalverwerker niet aan Europese wetgeving voor waterkwaliteit kan voldoen.

Voorts stelt Rijkswaterstaat dat door de lozingen de concentraties PFAS in vis in de Zeeuwse wateren “onaanvaardbaar verder verslechteren”. En in juni stuurde Rijkswaterstaat ook nog een brief waarin het agentschap de Vlaamse overheid wijst op de “maatschappelijke problemen” die de hoge concentraties in de Westerschelde veroorzaken.

Ook de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant uit haar “zorgen” aan de Vlaamse overheid over de uitbreiding van de vergunning “gezien de afstroom naar Nederlandse Natura 2000-gebieden, waar ook voedselproductie plaatsvindt”.

Schandaal “groter dan bekend”

Zembla laat ook de Vlaamse milieu-advocaat Isabelle Larmuseau aan het woord. Zij werd als deskundige door de Vlaamse parlementaire onderzoekscommissie over 3M gehoord. Volgens haar tonen de documenten die Zembla in handen heeft dat het PFAS-schandaal nog veel groter is dan bekend. “De parlementaire onderzoekscommissie zou heropgestart moeten worden. Om nu te oordelen over de exploitatie van Indaver en zeker over de afvalstromen die vanuit Nederland zijn gekomen naar Vlaamse afvalverwerkers. Dat vraagt om een verdergaand onderzoek en een nieuw debat”, zo klinkt het.

Uit de stukken die Zembla in handen heeft blijkt ook dat binnen de Vlaamse overheid grote zorgen bestaan over de milieueffecten voor Nederland. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft Indaver op 18 juni nieuwe strenge normen opgelegd. Dat gebeurde kort nadat er op hoog niveau “ambtelijk overleg” heeft plaatsgevonden tussen de Vlaamse en Nederlandse overheid over Indaver.

Lozingslimiet

Voor alle PFAS-stoffen geldt vanaf die datum een lozingslimiet van 0,1 microgram per liter. Larmuseau: “Dat mag dan misschien wel laag ogen, maar dat is nog altijd veel te hoog voor de Europese Kaderrichtlijn Water.” Indaver heeft aangegeven “onmogelijk” aan de lozingsnormen te kunnen voldoen zonder het “geheel of gedeeltelijk stilleggen” van het bedrijf. Dat blijkt uit een uitspraak van de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen van 3 augustus.

De Vlaamse Milieu-inspectie heeft tegenover Zembla toegegeven “tot op heden niet gehandhaafd te hebben op de opgelegde norm”.

Demir: “Wel gecontroleerd”

In een reactie zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat het klopt dat zowel Nederland als Vlaanderen zich grote zorgen maakte over het gebrek aan PFAS-lozingsnormen voor Indaver in zijn oorspronkelijke omgevingsvergunning, zoals die door de provincie werd afgeleverd. “Over het Indaver-dossier is dan ook tot op het hoogste niveau overleg geweest tussen de bevoegde ministers van beide landen. Het bedrijf verwerkt immers ook veel materiaal afkomstig uit Nederland. De verstrenging van de lozingsnormen van Indaver was voor beide ministers cruciaal en noodzakelijk”, luidt het.

In juni voerde Demir die verstrenging door, net zoals ze dat naar eigen zeggen deed voor meer dan twintig andere bedrijven via een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden in het kader van het PFAS-Actieplan. Volgens Demir was Indaver daar echter zeer ontevreden over en stapte het naar de Raad voor Vergunningsbetwisting. Die beroepsprocedure bracht echter weinig zoden aan de dijk, want vijf weken geleden bevestigde de Raad de strengere lozingsnormen aan de minister. “De Nederlandse overheid liet tevens weten dat ze niet in beroep zou gaan tegen het dossier gezien de correct doorgevoerde verstrenging”, aldus Demir.

Berichten als zou de Vlaamse milieu-inspectie de opgelegde normen niet handhaven, spreekt Demir tegen. “Het klopt niet dat er niet gecontroleerd of gehandhaafd wordt. Sinds de verstrenging van de lozingsnormen heeft de afdeling Handhaving van het departement Omgeving tweewekelijkse analyseresultaten beoordeeld”, legt Demir uit. Zijzelf heeft bovendien de opdracht gegeven bijkomende staalnames te doen. “De afdeling Handhaving, die onafhankelijk werkt, zal in functie daarvan ook de noodzakelijke stappen ondernemen richting het bedrijf indien dat nodig is”, besluit Demir.