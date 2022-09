Een voorraad voor 7 warme winters en immuun voor torenhoge gasprijzen: “Mijn kolenkachel gaat nooit uit”

Balen/Retie

Na de rush op het hout zorgt ook het hamsteren van de antraciet, in combinatie met de vele mijnsluitingen van afgelopen jaren, voor een tekort aan huisbrandsteenkool. Tot grote spijt van diegenen die ’s winters nog naast hun kolenstoof zitten. Wie met een kolenkachel is opgegroeid, kan het alleen maar beamen: aan een stoof vol gloeiende kolen ben je meteen opgewarmd. Het is een ander soort warmte dan van een gaskachel. Wie zijn die laatste kolenstokers van Vlaanderen?