Opnieuw onweer in aantocht: KMI kondigt code geel af voor hele land

Donderdag vroeg valt er vooral over de noordoostelijke landshelft aanvankelijk nog regen. Al snel wordt het overal tijdelijk overwegend droog en wisselend tot soms zwaarbewolkt. In de loop van de namiddag is het opnieuw wisselvalliger met plaatselijke buien en kans op onweer. Sommige onweersbuien kunnen vrij intens zijn met mogelijk 10l/m² neerslag in 1 uur tijd.

In de loop van de nacht wordt het in vele streken meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. Later vergroot over het uiterste westen opnieuw de kans op regen of buien, eventueel met onweerachtig karakter. In de Ardennen ontstaan er geleidelijk lage wolken en blijft de kans op een paar buien bestaan.

Vrijdag start op vele plaatsen nog droog, maar in het uiterste westen verwachten we al ‘s ochtends vroeg perioden van regen of buien, eventueel met onweer. In de loop van de dag vallen er vanaf het westen over het hele land buien die gepaard kunnen gaan met onweer en die veel neerslag in korte tijd kunnen veroorzaken.

Zaterdag wordt het meestal zwaarbewolkt met geregeld buien, sommige met onweer. Tegen het einde van de dag verschijnen er opklaringen vanuit het westen en neemt de buienkans af.

Zondag wordt het, na het optrekken van de lage wolken of de mistbanken, wisselend bewolkt met nog een kleine kans op een bui. Op vele plaatsen blijft het wellicht droog.