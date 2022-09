Mechelen

In de wijk Otterbeek in Mechelen werd woensdag de eerste energiegemeenschap in ons land voorgesteld. Binnen dit proefproject vormen 70 woningen en 15 appartementen een energiegemeenschap die de opbrengst delen van de 729 zonnepanelen die op hun daken liggen. Daardoor betalen ze minder dan het sociaal tarief voor hun elektriciteit. Maar hoe werkt dat precies?