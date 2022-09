Emanuel (42) stopt na 20 jaar als spoedverpleegkundige en opent restaurant: “Voor de mensen zorgen, maar dan anders”

Zaterdag 1 oktober openen Emanuel Westerlinck (42) en Charlotte Vande Voorde (29) uit Sint-Niklaas hun restaurant De Uilenhoeve aan de Kuilstraat in Waasmunster. Beide zijn werkzaam als verpleegkundige op de spoedafdeling van Vitaz in Sint-Niklaas. Emanuel zegt zijn job vaarwel, Charlotte blijft verder werkzaam als spoedverpleegkundige, maar is paraat om mee te werken in hun nieuw restaurant.

“Na twintig jaar op de spoedafdeling in het ziekenhuis wilde ik een nieuwe uitdaging aangaan”, zegt Emanuel. “Ik heb al ervaring in de horeca met flexi-jobs in onder andere ’t Zonneken, Gibon’s Café en Tapasbar Plaza in Sint-Niklaas en daardoor was ik geprikkeld om een eigen zaak op te starten.”

“Op het internet zag ik de opportuniteit om De Uilenhoeve uit te bouwen. Dit mooie pand aan de rand van de Waasmunsterse heide en de grens met Sint-Niklaas stond vijftien jaar leeg en werd recent gerenoveerd. We willen op deze schitterende locatie bezoekers een voldaan gevoel geven met culinaire verwennerijen. Charlotte en ik zijn het gewoon om voor mensen te zorgen, maar dan in andere omstandigheden.”

Kinderporties aan halve prijs

Emanuel en Charlotte hebben geen hoge scores in de culinaire gidsen Michelin of Gault Millau voor ogen. “Samen met onze jonge, maar ervaren kok hebben we een kaart samengesteld met klassiekers uit de Frans-Belgische keuken. Ook voor vegetarische gerechten zal je bij ons terecht kunnen. Onlangs kwam het beperkte aanbod voor kindergerechten in het nieuws. Daar hebben wij een antwoord op met een aanbod voor bijna alle gerechten in kleinere kinderportie aan halve prijs.”

Mooie ligging

De Uilenhoeve beschikt over veertig plaatsen in het restaurant en op het terras. “De ligging in deze natuurlijke omgeving is een belangrijke troef”, zegt Charlotte. “We zijn geopend van donderdag tot en met maandag, telkens vanaf 11 uur.”

“We mikken op passerende wandelaars en fietsers, maar ook op klanten die een snelle zakenlunch verkiezen én gasten die zich graag uitgebreid culinair laten verwennen. Ook ons aanbod van bijzondere streekbieren en een mooie wijnkaart zijn troeven. De Uilenhoeve opent op 1 oktober, maar reserveren is al mogelijk.”

De Uilenhoeve, Kuilstraat 44-1 in Waasmunster, www.deuilenhoeve.be, tel. 0480-61.08.07.