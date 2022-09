HET PUNT VAN VAN IMPE. “De meeste Europese leiders groeien tijdens een crisis. Charles Michel wordt elke keer kleiner”

Hij is de president van Europa, hij zou in deze crisis moeten opstaan als een standvastige leider in bange dagen. “Maar wat doet Charles Michel? Hij is enkel bezig met selfies nemen en Ursula pesten”, zegt onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe in haar podcast. “Hij denkt momenteel alleen aan zijn eigen imago. Het is van een treurnis, ongezien.”