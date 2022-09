Politieke memoires van Angela Merkel verschijnen in herfst van 2024

De politieke memoires van Angela Merkel, die zestien jaar lang de teugels van Duitsland in handen had, komen uit in de herfst van 2024. Dat heeft uitgeverij Kiepenheuer & Witsch donderdag laten weten. De ex-bondskanselier schreef de memoires samen met Beate Baumann, die jarenlang haar naaste politieke adviseur was

Volgens de uitgeverij geeft het boek een “exclusieve, persoonlijke inkijk” in het politieke leven en werken van Merkel. Zelf zegt ze te hebben “gereflecteerd” over de belangrijkste beslissingen en situaties van haar politieke werk.

Na zestien jaar als kanselier was de nu 68-jarige Merkel in september vorig jaar geen kandidaat meer bij de parlementsverkiezingen. De natuurkundige was de eerste vrouwelijke regeringsleider van Duitsland sinds de oprichting van de Bondsrepubliek in 1949. Merkel groeide op in de socialistische DDR en maakte na de Duitse hereniging in 1990 carrière binnen de christendemocratische CDU. Onder het bewind van Helmut Kohl, die ook zeer lang bondskanselier was, was ze onder meer minister van Milieu.