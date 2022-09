Zo proberen padelclubs te voorkomen dat vogels tegen de glazen wanden vliegen

Tijdens een spelletje padel zijn de glazen wanden nodig om de bal te laten stuiteren en binnen te houden, maar grote glaspartijen en de reflectie van nabijgelegen vegetatie vormen een gevaar voor vogels. Daarom hebben Tennis Vlaanderen en de Vogelbescherming eerder dit jaar aanbevelingen opgesteld. “Dat gebeurde na meldingen van enkele clubs”, zegt Niels Luyten van Vogelbescherming Vlaanderen.

Zo creëren donkere netten een zichtbare barrière vóór het glas. Wat ook helpt is glasmarkering, bijvoorbeeld een fijnmazig patroon van verticale strepen, of het gebruik van glastypes met geïntegreerde UV-lijnen. “Mensen kunnen door het glas zien, maar vogels zien via het UV-spectrum een barrière in het glas in plaats van een makkelijke doorgang”, klinkt het.

Stickers van roofvogels zijn vooral effectief bij kleinere glaspartijen of wanneer veel stickers gebruikt worden. “Niet alleen kleine vogels worden afgeschrikt door de afbeeldingen van roofvogels, ook andere roofvogels zullen die proberen te vermijden”, zegt Yentl Nijs van het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek, waar ook dergelijke stickers verkrijgbaar zijn. ’s Nachts vallen stickers niet goed op, maar dan vliegen ook veel minder kleine vogels rond. “Trekvogels die ’s nachts wel onderweg zijn, vliegen doorgaans op veel grotere hoogte waardoor de kans om tegen een raam te vliegen heel wat kleiner is”, klinkt het.

Hersenschudding

“We ontvangen vaak vogels die tegen ramen zijn gevlogen, uiteraard niet alleen van padelvelden”, zegt Yentl Nijs. Mensen brengen vooral mussen, pimpelmezen en duiven binnen, maar ook kraaien. “De meeste vogels die we verwelkomen zijn verkeersslachtoffers, gevolgd door exemplaren die tegen een raam vliegen. Ook hoogspanningslijnen en windmolens vormen een gevaar voor vogels.”

Wanneer een vogel tegen een raam vliegt, kijk je best even de vleugels na. “Als een vleugel gebroken lijkt, breng je het diertje best bij ons binnen”, zegt Yentl Nijs. Vaak is dat niet het geval, maar veroorzaakt zo’n botsing een hersenschudding. “Benader de vogel dan voorzichtig en leg hem gedurende ongeveer anderhalf uur in een donkere doos, die je van gaatjes voorziet zodat er zuurstof kan binnenkomen. Nadien kan de vogel doorgaans weer vliegen, anders kan je alsnog terecht in een vogelopvangcentrum.”