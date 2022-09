Nederlandse stad Haarlem wil als eerste reclame voor vlees verbieden

Wegens de impact op het klimaat wil de Nederlandse stad Haarlem geen reclame meer zien voor vlees in openbare ruimtes, zoals bushokjes of andere plekken waar publiciteit mag gevoerd worden. Dat is een vraag van Groen Links, met name van raadslid Ziggy Klazes. De reden is de impact van het eten van vlees op het klimaat. Haarlem zou dan de eerste stad ter wereld zijn die een dergelijk verbod doorvoert.

“Op zich is het wat raar dat er nu nieuws rond wordt gemaakt”, zegt Klazes in een telefonische reactie. “De motie dateert van vorig jaar, maar is om een of andere reden nu naar buiten gekomen.” De reden is eenvoudig: omdat die in augustus de ‘goedkeuring’ van de gemeenteraad van Haarlem kreeg.

Uit een poll van de Nederlandse krant De Telegraaf blijkt dat negentig procent van de Nederlanders het niet eens is met het voorstel. Acht procent gaat akkoord, twee procent weet het niet zo goed.

Het vroegste moment waarop de motie van kracht kan worden, is als de huidige reclamecontracten aflopen. “Het eerste contract is 2024, het tweede is 2025, het derde pas 2031”, zegt Klazes.

Andere Nederlandse steden (Amsterdam, Leiden en Den Haag) hadden eerder al besloten om reclames voor vliegreizen, benzineauto’s en fossiele industrie te weren. Klazes wil daar nu de vleesindustrie aan toevoegen.

“Het is een interessante discussie”, zegt ze. “Er wordt gesproken over de beperking van de vrijheid van meningsuiting, maar het is en blijft reclame. Je kan bepaalde groepen uitsluiten om reclame te voeren, maar er moet nog worden onderzocht of dat ook kan voor verkopers van vlees.”

Klazes beklemtoont overigens dat haar partij niet tegen het eten van vlees is. “Als een kleinschalige boer vlees produceert, hebben we daar geen probleem mee. Als het vlees op intensieve schaal wordt geproduceerd, zoals in de veehouderij en bio-industrie, ligt het anders.”