Vrienden van doodgestoken vrouw (52) in Antwerpen zijn woedend: “Ex-partner viel haar enkele maanden geleden al aan met mes”

Antwerpen

“Ze was een levendige en geliefde vrouw”, vertelt een buurtbewoner over het slachtoffer dat woensdagavond op het Kiel werd neergestoken. De moord gaat als een schokgolf door de buurt. Vrienden en kennissen reageren kwaad op de tragische gebeurtenis. Enkele maanden geleden was er al eens een steekincident geweest tussen het slachtoffer en de verdachte. Het parket bevestigt het incident, maar spreekt van wederzijdse feiten.