Inspectie binnengevallen in woon-zorgcentrum in Oostrozebeke: “Lastig dat we niet op de hoogte waren”

De zorginspectie van het ministerie van Welzijn heeft donderdagochtend een inspectie uitgevoerd in woon-zorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke, waar twee jaar geleden drie bewoners vermoord werden met insuline. Dat bevestigt minister Crevits aan onze redactie. Ze noemt het “van groot belang” dat de richtlijnen rond medicatie strikt gevolgd worden.

Crevits had woensdag al getweet dat ze flink in haar maag zat met het verhaal. “We ondernemen actie: er wordt onmiddellijk een inspectie gepland”, schreef ze. Die vond donderdagochtend plaats, bevestigt Crevits aan onze redactie. Terloops laat ze weten dat er ook de voorbije jaren al meerdere inspecties uitgevoerd werden in het woon-zorgcentrum.

“Daar werden tekorten vastgesteld en werden verbeterplannen door het woon-zorgcentrum opgemaakt en ingediend”, zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Klachten werden niet ingediend, door bewoners noch personeel, dus besliste het ministerie dat er geen extra controles nodig waren, “en dat het voldoende was om periodiek te controleren”. Ze zegt het “lastig” te vinden “dat we niet op de hoogte waren van deze ernstige feiten, die een ander licht op de zaak werpen.” Crevits kondigt overleg met de gerechtelijke diensten aan om duidelijke afspraken te maken.

Vrije toegang tot medicatie

Volgens VTM nieuws en Het laatste nieuws is het helemaal niet zo moeilijk om in woon-zorgcentrum Rozen in Oostrozebeke, waar sinds 2020 een gerechtelijk onderzoek loopt naar drie verdachte overlijdens door een overdosis insuline en verdachte ziektebeelden bij vijf andere bewoners, vrije toegang te krijgen tot de kast met medicijnen.

Crevits zegt in overleg te zullen gaan met de sector om te bekijken of er extra acties nodig zijn. “Het is van groot belang dat de richtlijnen rond medicatie strikt gevolgd worden.”

Volgens de vakbonden gelden in de woon-zorgcentra nochtans strikte procedures over het bewaren van medicatie, maar door het personeelstekort en de hoge werkdruk bestaat de kans dat er slordigheden gebeuren. “Insuline moet veilig bewaard worden achter slot en grendel, daar mag je niet zomaar aankunnen”, zegt Bjorn Mous, secretaris van de socialistische vakbond BBTK in Kortrijk. “Er zijn tal van protocollen om de veiligheid in de woon-zorgcentra te garanderen. De feiten in Oostrozebeke ken ik uiteraard niet, maar het personeelstekort en de hoge werkdruk in de sector is een oud zeer. Daardoor loopt het soms fout. Zo moet er in de privésector ‘s nachts een verpleegkundige aanwezig zijn per zestig bewoners, maar in sommige gevallen staat een zorgkundige er helemaal alleen voor. Voor wzc die onder OCMW’s vallen, zoals Rozenberg, ligt de bestaffing in theorie iets hoger, maar ook daar is er een acuut personeelsgebrek.”

Mous wijst erop dat de vakbonden niet alleen meer personeel willen, maar ook vragende partij zijn voor meer inspecties.