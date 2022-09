Planbureau ziet economische groei half jaar stagneren: “Schuren tegen recessie aan”

Het Planbureau ziet de economische groei vanaf oktober twee kwartalen “stagneren”. De economische groei zou in heel 2023 maar 0,5 procent bedragen, zo blijkt donderdag uit de nieuwe economische vooruitzichten van de instelling. De instelling is zo somberder gestemd dan bij de vorige cijferworp. De cijfers “schuren tegen een recessie aan”, reageert staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker.

Na twee kwartalen groei in de eerste helft van dit jaar (0,5 en 0,2 pct) zou er in het derde, huidige, kwartaal nog 0,2 procent groei zijn. Maar de piekende inflatie zou de groei in het vierde kwartaal en vervolgens in het eerste kwartaal van 2023 doen stilvallen. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 zou het bruto binnenlands product (bbp) weer groeien.

Na twee kwartalen van negatieve groei, is er voor economen sprake van een recessie. Er is sprake van tweemaal een negatieve groei, zij het licht negatief, klinkt het bij de instelling. “In het vierde kwartaal van 2022 verwachten we dat de economie stilvalt (-0,1 procent), net als in het eerste kwartaal van 2023 (-0,04 pct, wat afgerond wordt naar -0,0 pct). Dit betekent dat de economie in die periode stagneert.”

“De zeer hoge energieprijzen treffen vooral de energie-intensieve ondernemingen, die hun productie wellicht moeten verminderen of zelfs tijdelijk stopzetten, wat de Belgische uitvoer afremt. De bbp-groei zou in het tweede kwartaal van 2023 opnieuw positief worden en in de tweede helft van het jaar verder aantrekken”, valt voorts te lezen in het rapport.

Over heel 2022 komt het Planbureau zo aan een prognose van 2,6 procent groei en voor 2023 aan 0,5 procent groei. In juni schatte de instelling de groei voor 2023 nog in op 1,3 procent. De plus 2,6 procent voor heel 2022 is ongewijzigd. Ondanks de inflatie heeft de Belgische economie tot nu toe goed standgehouden, klinkt het daarbij.

“Afgelopen juni gingen we uit van een zachte landing van de Belgische economie. Gezien de turbulentie van de afgelopen maanden verwachten we nu dat de economische groei een half jaar zal stagneren. De risico’s zijn echter aanzienlijk. Of die al dan niet realiteit worden, zal afhangen van de beslissingen die de Europese en Belgische overheden nemen”, zegt Igor Lebrun, adviseur bij het Federaal Planbureau.

“De verwachte groei voor 2022 blijft gelijk. De verwachte groei voor 2023 daalt echter van 1,3 procent van het bbp naar 0,5 procent en schuurt daarmee tegen een recessie aan”, klinkt het in een persbericht van staassecretaris De Bleeker. De inflatie stijgt fors in 2022 en 2023, voegt ze toe, waardoor de nieuwe cijfers een grote impact zullen hebben op de begroting, net nu veel crisismaatregelen genomen worden.

“We leven in onzekere tijden. Dat vertaalt zich ook in de economische groeiprognoses van het Planbureau. Die zijn geen goed nieuws voor begroting, zeker niet in tijden waarin we heel wat moeten doen om onze burgers en bedrijven te beschermen. Het zal erop aankomen om hen zo goed en gericht mogelijk te blijven steunen en tegelijkertijd te kijken welke zaken we nog kunnen doen om het structureel tekort, dat los van deze crisis staat, terug te dringen”, dixit De Bleeker.

Sterke jobcreatie in 2022 zwakt af in 2023

De jobcreatie in België zou, ondanks een conjunctuurvertraging aan het jaareinde door de piekende energieprijzen, in heel 2022 uitkomen op 100.000 extra banen. Een sterk jaar, zo meldt het Planbureau, maar de jobcreatie zou vervolgens in 2023 afzwakken. Ze zou dan beperkt blijven tot 39.000.

Qua inflatie komen de reeds gecommuniceerde cijfers naar boven: 9,4 procent in 2022 en 6,5 procent in 2023. “Deze zeer hoge inflatie wordt aangedreven door de oplopende energieprijzen. De energieprijzen sijpelen steeds meer door in de prijzen van andere goederen en diensten. Bovendien zetten de verstoorde aanvoerketens nog steeds opwaartse druk op de prijzen.”

Tussen medio 2021 en medio 2023 zou de spilindex liefst negen keer overschreden worden, waarvan er al vijf plaatsgevonden hebben. De volgende worden voorzien in oktober en december en vervolgens in februari en juli 2023. Na een indexering gaan uitkeringen en overheidslonen lager, en bovendien is er in de privésector vaak een koppeling met de index.

Door de indexering sijpelt de inflatie niet door naar de koopkracht. Die gaat maar licht achteruit, met 0,1 procent in 2022. In 2023 zou de koopkracht 0,7 procent toenemen omdat de indexeringen de inflatie overtreffen.

De toename van de private consumptie zou vanaf het derde kwartaal drie kwartalen onderbroken zijn, om pas in het voorjaar 2023 te hernemen. De particuliere consumptie zou zo 4,2 procent stijgen in heel 2022 en 0,7 procent in 2023.