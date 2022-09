Pers verzamelt zich aan buitenverblijf Queen Elizabeth II, BBC gooit zendschema om

De BBC heeft de programmering omgegooid vanwege de gezondheidssituatie van koningin Elizabeth. Dat meldt ANP. De Britse nieuwszender staat donderdag volledig in het teken van de toestand van de 96-jarige koningin. De zender brengt het laatste nieuws, onder meer live vanaf Buckingham Palace in Londen. Intussen verzamelen ook heel wat kijklustigen aan Balmoral.

Eerder donderdag zeiden de artsen van de vorstin “bezorgd” te zijn over haar gezondheidstoestand. Queen Elizabeth II staat momenteel onder medisch toezicht in Balmoral Castle, haar buitenverblijf in Schotland.

Elizabeth kampt al enige tijd met gezondheidsklachten. Zo is ze slecht ter been en loopt daarom al langere tijd met een wandelstok.

Dat alle kinderen en andere familieleden onderweg zijn naar Schotland, betekent des te meer dat de situatie ernstig is. Dat zegt een reporter van BBC, die zich aan de poorten van Balmoral bevindt. “Gelukkig is ze niet alleen, maar er hangt hier wel een gevoel van onontkoombaarheid. Dit zou de dag kunnen zijn waarop we de Queen verliezen.”