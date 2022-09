Het begon met liespijn, klein jaar later is papa David (31) terminaal: “Ik had al uitzaaiingen tot in mijn nek”

David hoopt met zijn gezin, en ook zijn papa, nog een laatste reis te kunnen maken. — © if

Kortrijk

Nog geen jaar geleden kreeg David Vandorpe (31) uit Heule (Kortrijk) de diagnose teelbalkanker, intussen is zijn situatie uitzichtloos: geen enkele behandeling slaat aan. Voor hij sterft, wil de papa van twee jonge kindjes zijn grote droom nog waarmaken: met de moto én zijn dierbaren een rondrit maken in Schotland. “Alles wat daarna overschiet, is voor mijn gezin. Zo kan ik toch nog iets nalaten.”