Dit is het officiële statement van Buckingham Palace over gezondheidstoestand Britse Queen

Het officiële bericht is naar goede gewoonte kort en krachtig, maar de boodschap is deze keer weinig geruststellend. “Artsen maken zich zorgen over de gezondheid van de Queen en hebben aangeraden om haar onder medische supervisie te houden”, klinkt het.

De zorgvuldige bewoording van de verklaring van het paleis suggereert dat “er mogelijk iets ernstigs aan de hand is”, zegt Richard Summer, voormalig royaltywatcher van de BBC.

“Hopelijk is dit een voorbijgaande storm die overwonnen kan worden”, aldus Summer. “Maar ik denk dat, afgaande op de formulering van het paleis, hier mogelijk iets ernstigs aan de hand is.”

Queen Elizabeth II is naar jaarlijkse traditie op vakantie in het Schotse kasteel Balmoral, haar buitenverblijf. Het is niet de eerste keer dat de pers of royaltywatchers hun bezorgdheid uiten over de gezondheidstoestand van de Britse Queen, toch lijkt de situatie nu ernstiger dan ooit. Vooral het feit dat alle kinderen van de Queen momenteel naar Balmoral onderweg zijn of al ter plaats zijn, doet vermoeden dat het ergste gevreesd wordt.