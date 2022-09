Ook prins Harry en Meghan gaan naar Queen in Balmoral Castle, Kate blijft in Windsor

Harry en Meghan, die in de Verenigde Staten wonen, verbleven de afgelopen dagen al in het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn momenteel in Duitsland. Het stel zou normaal donderdagavond een liefdadigheidsevenement bijwonen in Londen, maar dat hebben ze nu afgezegd om bij de Queen te zijn.

Kate, de hertogin van Cambridge, heeft daarentegen besloten om in Windsor te blijven met haar kinderen George, Charlotte en Louis. Voor hen was het de eerste volledige dag in hun nieuwe school, zo schrijft de Britse openbare omroep BBC. De drie kinderen gaan nu naar school in Berkshire, nadat ze recent van Londen naar Windsor zijn verhuisd. Kates echtgenoot, prins William, is wel naar Schotland gereisd.

Alle vier de kinderen van de vorstin zijn ondertussen aangekomen op Balmoral Castle. Het gaat om kroonprins Charles en zijn echtgenote Camilla, prinses Anne, prins Andrew en tenslotte prins Edward en zijn vrouw Sophie.

De 96-jarige koningin kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Ze is slecht ter been en loopt al een tijdje met een wandelstok. Ook moest ze op doktersadvies regelmatig activiteiten uit de agenda schrappen.