Situatie van Queen Elizabeth is “ernstig”, maar wat weten we al?

Het gaat niet goed met de Britse koningin Elizabeth. Ze is onder medisch toezicht geplaatst en haar familie haast zich naar Balmoral Castle in Schotland waar ze verblijft. Maar hoe ernstig is de situatie? En wat is er vandaag allemaal gebeurd? Een overzicht.

De dokters zijn bezorgd over de gezondheid van de Queen. Dat maakte Buckingham Palace donderdag kort na de middag bekend. Ze hebben de vorstin onder medisch toezicht geplaatst in Balmoral Palace, haar buitenverblijf in Schotland. “De koningin is comfortabel op Balmoral”, schrijft het paleis in een korte mededeling. Ze zal dus niet naar een ziekenhuis overgebracht worden, meldt de BBC. “In Balmoral zijn we voorzien op deze situatie.”

Volgens Richard Sumner, die voor de openbare omroep BBC het koningshuis volgde, duiden de woorden van de verklaring van het paleis erop dat “er iets ernstigs aan de hand is”.

Gezondheidsproblemen

Koningin Elisabeth sukkelt al langer met haar gezondheid. Woensdag werd al bekend dat ze rust moest nemen na een “volle” dag op dinsdag. Toen werd Liz Truss al nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk aangesteld. Dat gebeurde niet in Londen, maar in Balmoral. Dat was al uitzonderlijk, en een gevolg van “mobiliteitsproblemen” van de Queen. Ook de voorbije maanden deed de vorstin het al wat rustiger aan. Geregeld moest ze op advies van haar dokters een afspraak afzeggen - iets wat ze voordien amper deed.

Kinderen aanwezig

De koninklijke familie werd ingelicht en haastte zich meteen naar Schotland, een element dat doet vermoeden dat het niet goed gaat met de Queen. Alle vier de kinderen van de vorstin zijn ondertussen aangekomen op Balmoral Castle. Het gaat om kroonprins Charles en zijn echtgenote Camilla, prinses Anne, prins Andrew en tenslotte prins Edward en zijn vrouw Sophie.

Ook de kleinzonen zouden aanwezig zijn. Prins William kwam mee met zijn nonkel, prins Harry is afzonderlijk onderweg. De echtgenote van William, Kate, de hertogin van Cambridge, heeft besloten om in Windsor te blijven met haar kinderen George, Charlotte en Louis. Voor hen was het immers de eerste volledige dag in hun nieuwe school, zo schrijft de Britse openbare omroep BBC. Ook Meghan blijft in Londen terwijl Harry naar Schotland afreist.

Harry en Meghan

Voor Harry en Meghan betekent de nieuwe gezondheidssituatie van de Queen een bruuske verandering in de planning. Het koppel woont in de Verenigde Staten en was naar het Verenigd Koninkrijk afgezakt voor eigen afspraken. Ze verbleven dus al in Londen op het moment dat de boodschap over de Queen verspreid werd. Het koppel zou vanavond een liefdadigheidsevenement bijwonen, maar dat hebben ze nu afgezegd om bij de Queen te zijn.

Wat als ...

Als de toestand van de Britse Queen nog verder zou achteruitgaan, ligt het scenario voor haar begrafenis al klaar. Een gedetailleerd plan – van het eerste telefoontje tot de staatsbegrafenis – moet alles gestructureerd doen verlopen. Zo zou een medewerker van de koningin de premier op de hoogte moeten brengen met de codewoorden: “London Bridge is down.”

Plots een stok

Sinds de dood van haar echtgenoot Philip in april 2021 waren er al enkele keren berichten gekomen over de slabakkende gezondheid van de Queen. In oktober verscheen ze met een stok in het openbaar – iets dat ze sinds een knieoperatie in 2003 niet meer had gedaan. En kreeg ze van haar dokters enkele weken rust voorgeschreven, met alleen korte plichtplegingen vanuit haar bureaustoel. Sindsdien is de bezorgdheid om de gezondheidssituatie van de Queen alleen nog maar gestegen. Het publiek zag met lede ogen aan hoe ze steunde op de armen van haar zonen bij publieke evenementen. Al enkele keren gaf ze ook verstek en moest prins Charles haar vervangen.

De Queen was wél nadrukkelijk aanwezig op de eerste dag van de viering van haar platina jubileum in juni – 70 jaar op de troon. Maar de dag erna al moest ze rusten wegens “wat ongemak”, op de vierde dag verscheen ze welgeteld drie minuten op het balkon.

Afgelopen dinsdag nog brak ze met de traditie om officiële audiënties met de premier te laten plaatsvinden op Buckingham Palace in Londen. Dat was al sinds 1908 niet meer gebeurd. De nieuwe premier, Liz Truss, moest zelf naar Schotland afzakken voor haar officiële benoeming.