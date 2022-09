Bondsparket gaat in beroep tegen beslissing over schorsing Joseph Okumu

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is in beroep gegaan tegen de beslissing over de schorsing van Joseph Okumu (AA Gent). Het Disciplinair Comité voor het profvoetbal legde de verdediger dinsdag twee wedstrijden schorsing op voor zijn rode kaart afgelopen weekend. AA Gent meldde het beroep van het parket op haar website, de KBVB bevestigt het nieuws.

In de 39e minuut in Charleroi-Gent zaterdag probeerde Okumu de bal af te schermen voor een inworp en werd hij door Isaac Mbenza langs achteren op de huid gezeten, waarbij hij een duw moest incasseren. Eenmaal de bal buiten was, draaide de verdediger zich om en duwde hij met twee handen in de richting van de halsstreek van Mbenza, die daardoor viel. Scheidsrechter Lothar D’Hondt twijfelde niet en stuurde hem rechtstreeks met rood van het veld.

Het Bondsparket had eerder een voorstel gedaan van vier wedstrijden schorsing, met drie ervan effectief. Voor het Comité waren één effectieve schorsingsdag en één uitgestelde voldoende straf. Daarbij had het zich gebaseerd op de blanco disciplinaire geschiedenis van Okumu en de provocatie die hij net voor de actie moest ondergaan door Isaac Mbenza.

Het dossier komt vrijdag voor de Disciplinaire Raad voor het profvoetbal, dat tegen het einde van de dag uitspraak zal doen.