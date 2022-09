Italiaanse politie arresteert 22 verdachten uit maffiaclan ‘Ndrangheta

De 22 verdachten worden beschuldigd van associatie met de maffia, bezit van vuurwapens, poging tot moord en andere misdaden, zegt de politie. De operatie zou ook het bestaan van de Nasone-Gaietti groep bevestigen die in Scilla in de Reggio Calabria actief is. Een man die in 2018 uit de gevangenis werd vrijgelaten wordt als de leider van deze ‘Ndrangheta-afsplitsing beschouwd.

Volgens de politie chanteerden en bedreigden de maffiosi talrijke aannemers die openbare werken deden voor de stad en infiltreerden ze in het gemeentebestuur. Ze richtten zich ook op restaurantuitbaters en dwongen hen om onder meer vis te leveren aan de ‘Ndrangheta.

De politie zei ook beslag te hebben gelegd op de gebouwen van zes bedrijven die zich bezighouden met toerisme en de vis- en drankenhandel. De autoriteiten in de Calabrische metropoolregio Reggio Calabria, in het zuidelijkste puntje van Italië, onderzoeken de zaak sinds 2021.

Deze laatste berichten komen nadat de politie verschillende antimaffia-operaties had aangekondigd die gericht waren op de Calabrische ‘Ndrangheta en de Siciliaanse Cosa Nostra de voorbije dagen.