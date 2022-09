Zanger Lewis Capaldi heeft syndroom van Gilles de la Tourette, maar wat is dat ook alweer? Wij spraken met psychiater van Kernebeek

Zanger Lewis Capaldi (25), bekend van de nummers ‘Someone you loved’ en ‘Before you go’, heeft op Instagram verteld dat hij het syndroom van Gilles de la Tourette heeft. Capaldi kreeg na zijn bekendmaking meteen ontzettend veel steunberichten op sociale media. Maar wat is het syndroom van Gilles de la Tourette ook alweer? Onze reporter sprak met psychiater Michiel Willem van Kernebeek van het UZ Brussel.