Slechtste leerling van Europa: Belgische begroting ontspoort volledig, volgend jaar tekort van 31,5 miljard

Het gaat van kwaad naar erger met de Belgische begroting. Op basis van de cijfers van het Planbureau kijkt ons land volgend jaar aan tegen een begrotingstekort van 31,5 miljard euro, of 5,44 procent van het bbp. Die macrocijfers worden volgende week verfijnd door het Monitoringcomité – een groep topambtenaren. Dat rapport vormt traditioneel de basis voor de begrotingsbesprekingen die tegen begin oktober moeten afgerond zijn, het moment dat premier Alexander De Croo (Open VLD) zijn state of the union uitspreekt.

In juni rekende het Planbureau nog op een tekort van 26,8 miljard euro voor volgend jaar. Het Monitoringcomité raamde op haar beurt het tekort in juli in een eerste rapport op iets meer dan 26 miljard euro, of 4,6 procent van het bbp. Het Planbureau is vandaag dus al bijna 5 miljard euro pessimistischer dan drie maanden geleden.

Dat zijn cijfers bij ongewijzigd beleid. De begrotingsopmaak dient normaal gezien om met maatregelen die donkerrode cijfers opnieuw wat de goede kant uit te duwen. Maar de kans is klein dat Vivaldi daarin slaagt. De roep om nog meer geld uit te geven, klinkt overal. De bedrijfswereld vraagt maatregelen om ondernemingen te stutten. Tegelijk bekijkt Vivaldi wat ze kan doen om de energiefactuur van de lagere middenklasse – die buiten het sociaal tarief valt – te milderen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een basispakket gas. Maar daaraan alleen al hangt een prijskaart van 1 miljard euro, dat zelfs kan oplopen tot 2 miljard euro. In een reactie op de cijfers pleit staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) nog eens voor erg gerichte maatregelen. Het belasten van de overwinsten is de reddingsboei waaraan de regering zich vastklampt om het tekort niet nog verder te laten oplopen.

België is ondertussen de slechte begrotingsleerling in de Europese Unie. Gelukkig voor België knijpt Europa ook volgend jaar nog een oogje dicht bij de beoordeling van de begrotingen.