“Nieuwe Chelsea-eigenaars tekenden 4-4-3-formatie op bord voor Tuchel”

Nieuwe Chelsea-eigenaars Todd Boehly en Behdad Eghbali zouden in een vergadering over nieuwe transferdoelwitten met de pas ontslagen trainer Thomas Tuchel per ongeluk een 4-4-3-formatie op een bord getekend hebben. Dat schrijft de doorgaans goed geïnformeerde sportwebsite The Athletic donderdag, al wordt het verhaal wel ontkend door Chelsea.