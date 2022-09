Britse politiek en hoogwaardigheidsbekleders betuigen steun aan Queen Elizabeth en familie

De kersverse premier Liz Truss laat weten dat “hele land momenteel bezorgd is vanwege het nieuws van Buckingham Palace”. Eergisteren ontmoette Truss de Queen nog in kasteel Balmoral. Daar werd ze aangesteld als nieuwe eerste minister.

Oppositieleider Keir Starmer stuurt zijn “thoughts” en “hoopt op haar (van de Queen red.) herstel”.

Ook oud-premier David Cameron zegt diep bezorgd te zijn. Net zoals zijn collega oud-premier Tony Blair zegt hij dat zijn gedachten en gebeden bij Hare Majesteit en haar familie zijn.

Dezelfde boodschap ging ook uit van andere politici onder wie Jeffrey Donaldson, de leider van de Democratic Unionist Party in Noord-Ierland, en verschillende religieuze leiders. Ook de Amerikaanse ambassadeur in het VK, Jane Hartley, betuigde haar medeleven.

De aartsbisschop van Canterbury zegt op twitter samen met de voltallige Anglicaanse Kerk te bidden voor de Queen.

Internationale reacties

Canadees premier Justin Trudeau heeft namens het Canadese volk zijn steun betuigt. Canada is lid van het Gemenebest en de Queen is strikt gezien ook staatshoofd van Canada. Het gros van haar - veeleer ceremoniële taken - laat ze over aan de Gouverneur-generaal van Canada die haar vertegenwoordigt.

Ook Amerikaans president Joe Biden laat, bij monde van een woordvoerder, weten dat ze in gedachten bij de Queen en haar familie zijn.