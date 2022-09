Europese Commissie boos over kortstondige arrestatie van diplomate in Wit-Rusland: “Ernstige schending van conventies”

De Europese Commissie is verbolgen over de kortstondige arrestatie van een Europese diplomate in Wit-Rusland. Een “ernstige schending” van de diplomatieke conventies, zo kloeg de woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell donderdag aan.

“Onze zaakgelastigde bij de delegatie van de Europese Unie in Minsk is meer dan twee uur vastgehouden door de Wit-Russische politie. Deze illegale detentie vormt een ernstige schending van de Conventie van Wenen”, verklaarde woordvoerder Peter Stano. De Conventie waarborgt de immuniteit van diplomaten in het kader van hun functie.

De Europese diplomate werd door de politie opgepakt aan de uitgang van een rechtbank, na het vernemen van het verdict in een proces achter gesloten deuren waarbij “tien politieke gevangenen op ongerechtvaardige wijze zijn veroordeeld tot zware en lange straffen”, verduidelijkte de woordvoerder.

Stano voegde toe dat de zaakgelastigde van Wit-Rusland in Brussel inmiddels op het matje is geroepen. “We hebben nadrukkelijk uitleg over dit ernstige incident geëist en beklemtoond dat dit zich niet mag herhalen”, luidde het.

De EU en Wit-Rusland hebben een bijzonder moeilijke relatie. De EU handhaaft sancties tegen het land vanwege, onder meer, de repressie van de oppositie na de betwiste verkiezingszege van president Aleskandr Loekasjenko in 2020. Na de invasie van bondgenoot Rusland in Oekraïne heeft de EU de sancties nog uitgebreid.