Dit is het moment waarop Brits premier Liz Truss briefje krijgt over de gezondheidstoestand van de Queen

Donderdagmiddag maakte Buckingham Palace in een officiële verklaring bekend dat artsen zich zorgen maken over de gezondheid van de Queen. Minuten voor de verklaring werd verspreid, werden de directe familieleden en de Britse premier Liz Truss op de hoogte gebracht van de toestand van de 95-jarige vorstin. Op beelden is te zien hoe Truss tijdens een presentatie in het parlement een briefje krijgt om haar in te lichten.