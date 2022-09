Eindelijk duidelijkheid over alcohol op WK in Qatar: verkoop uitzonderlijk toegestaan in de buurt van stadions

De verkoop van alcoholische dranken in de buurt van de stadions zal tijdens het komende WK in Qatar niet anders verlopen dan bij vorige WK’s, zo bevestigde toernooidirecteur Nasser Al-Khater donderdag tijdens een persmoment in de hoofdstad Doha, 73 dagen voor de openingswedstrijd.

“Ik denk dat er een foutieve veronderstelling de ronde doet omtrent de verkoop van alcoholische dranken in de stadions. Het zal niet anders zijn dan bij vorige WK’s”, aldus de toernooidirecteur.

Tijdens het WK, dat gespeeld wordt tussen 20 november en 18 december, zullen er in de buurt van de WK-stadions bierstanden geplaatst worden, die drie uur voor de aftrap de deuren mogen openen. Vanaf een halfuur voor de aftrap mag er geen alcohol meer verkocht worden. Na het laatste fluitsignaal gaan ze vervolgens weer voor een uur open.

In de fanzone die de Wereldvoetbalbond FIFA zal openen in de hoofdstad, is er toelating om vanaf 18u30 alcohol te consumeren. Vroeger mag niet, “omdat de fanzone ook gezinnen met kinderen zal aantrekken. Deze tijdslimiet is niet van toepassing op de andere fanzones in de buurt van de stadions en de hotels die toelating hebben om alcohol te verkopen”.

In het conservatieve Qatar is de alcoholverkoop onder normale omstandigheden enkel toegestaan voor inwoners die niet-moslim zijn. De verkoop mag enkel plaatsvinden in een overheidswinkel en een dertigtal bars en restaurants van hotels. Alcoholconsumptie op openbare plaatsen is er verboden.

Op iets meer dan twee maanden voor de start van het toernooi is er eveneens ongerustheid over het aantal beschikbare kamers in hotels voor supporters. De Qatarese overheid verwacht 1 à 1,2 miljoen bezoekers voor het toernooi, terwijl er helemaal niet zo veel hotelkamers zijn. De prijzen swingen dan ook de pan uit - net als die voor vliegtickets -, maar de organisatoren zijn er “honderd procent zeker van” dat elke bezoeker onderdak zal vinden.