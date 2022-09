Duizend ontslagen bij drie Duitse Opel-fabrieken

Autobouwer Opel is van plan om 1.000 arbeiders in drie Duitse fabrieken de bons te geven. Er is een programma opgestart dat het personeel de mogelijkheid biedt tot vervroegd en tot gedeeltelijk pensioen of een ontslagvergoeding uitbetaald te krijgen. Dat heeft het bedrijf, een merk van Stellantis, donderdag aangekondigd.