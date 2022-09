Energieprijzen koelen plots snel af

De belangrijkste groothandelsprijs voor aardgas in Europa, TTF, is vanmorgen voor het eerst sinds begin augustus teruggevallen tot onder de 200 euro per megawattuur. Eind vorig maand was die gasprijs wel terug opgelopen tot meer dan 300 euro.

De daling deze week ging gepaard met serieuze bokkensprongen. Nadat Rusland had meegedeeld dat de rechtstreekse gaspijpleiding richting Duitsland, Nord Stream 1, voor onbepaalde duur dichtgaat, steeg begin deze week de gasprijs binnen de kortste keren tot bijna 300 euro per megawattuur.

De gasprijs blijft zeer volatiel. Donderdag ging hij als een jojo op en neer rond de 200 euro. De huidige gasprijs is bovendien nog altijd een veelvoud vergeleken met twee jaar geleden.

Amerikaanse gas-armada op komst

Vanwege de hoge Europese gasprijzen zijn zeer grote volumes vloeibaar aardgas (lng) op weg naar Europa. Een trader vlooide deze week uit dat 81 lng-tankers onderweg zijn vanuit de Verenigde Staten, tegenover zo’n 20 in september vorig jaar. Het heeft alles weg van een Amerikaanse gas-armada.

Het probleem is wel dat er te weinig gasterminals zijn in Europa waar al dat aardgas aan land kan worden gebracht. Een van die lng-terminals bevindt zich in Zeebrugge.

In Nederland wordt vandaag alvast een grote stap gezet om veel meer vloeibaar aardgas te kunnen ontvangen. In Eemshaven, in het noorden van het land, werd vanmiddag een splinternieuwe drijvende lng-terminal in gebruik genomen. Die is goed voor een bijkomende overslagcapaciteit van 8 miljard kubieke meter aardgas per jaar.

Samen met een al bestaande lng-terminal in de haven van Rotterdam kunnen onzer noorderburen 24 miljard kubieke meter vloeibaar aardgas per jaar verwerken, een verdubbeling van de vroegere capaciteit. Ter vergelijking: de lng-terminal in Zeebrugge heeft een capaciteit van 9 miljard kubieke meter.

Belgische vlag

In de nieuwe lng-terminal in Eemshaven wappert overigens ook een Belgische vlag. De Belgische gasrederij Exmar baat een van de twee drijvende hervergassingsinstallaties uit, waarin het lng terug omgevormd wordt tot een gas.

Na dat proces zal het aardgas verdeeld worden in Nederland maar ook daarbuiten. Het verklaart waarom de Tsjechische premier en huidige voorzitter van de Europese Unie Petr Fiala vandaag present was in Eemshaven voor de ingebruikname van de drijvende lng-terminal. Tsjechië probeert zo snel mogelijk af te raken van zijn zeer grote afhankelijkheid van Russische gasleveringen. De lng-aanvoer via Eemshaven moet volstaan om een derde van het totale gasverbruik in Tsjechië te dekken.

Ook CO₂-uitstootprijs daalt flink

Dat de olieprijs flink daalt, heeft veel te maken met de toenemende vrees voor een economische recessie. De prijs van Noordzeeolie of Brent – de richtinggevende prijs voor het merendeel van de olie-industrie – is in nog geen twee weken teruggevallen van 105 dollar naar minder dan 90 dollar per vat donderdagmiddag. En dat ondanks de recente beslissing van het oliekartel Opec om terug te komen op een beslissing om de olieproductie maand na maand lichtjes te verhogen.

Ook de prijs die bedrijven in Europa moeten betalen om hun CO₂-uitstoot te compenseren ligt heel wat lager dan eind vorige maand. De prijs is gedaald van net geen 100 euro naar minder dan 70 euro per ton.