De Vlaamse moeder Sandra Hellemans (46) heeft de Zeelandse Ichelle Van de Velde (29) eerst geduwd en nadien haar keel dichtgeknepen. Deze nieuwe details uit het onderzoek lekten donderdag uit na een tussentijdse zitting in de rechtbank. Daarna zaagde ze het lichaam in stukken en liet ze zelfs haar minderjarige, nietsvermoedende, zoon meehelpen om de zakken en dozen in haar auto te leggen.