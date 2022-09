Toen Remco Evenepoel begon te koersen was dat een lichtpuntje voor zijn opa en oma: “Het verzette onze gedachten in een zeer moeilijke periode”

Heel Vlaanderen staat achter Remco, die gisteren alweer een stapje dichter kwam bij de eindwinst in de Vuelta. Maar twee mensen steken er qua supportersgehalte met kop en schouders bovenuit: opa Eduard (72) en oma Liliane (69) Van Eeckhout. “We hebben geen seconde gemist van zijn eerste koers in 2017 tot nu. We reisden al naar Turkije, Tsjechië, Italië …” En morgen dus naar Spanje. Dat hun kleinzoon destijds koersen boven voetbal verkoos, heeft hen een beetje verbaasd. “Maar het heeft ook onze gedachten verzet tijdens een zeer moeilijke periode.”