Elizabeth: de recordkoningin

Met koningin Elizabeth II is een vrouw gestorven die royale geschiedenis heeft geschreven. Er staan verschillende records achter haar naam.

Oudste Britse monarch ooit

Elizabeth II is veruit de oudste Britse monarch die ooit op de troon zat. Haar betovergrootmoeder koningin Victoria was bij haar dood in 1901 welgeteld 81 jaar en 243 dagen. Elizabeth verbrak dat record op 20 december 2007.

Langst regerende Britse monarch ooit

Met haar 70 jaar op de troon is Elizabeth II ook veruit de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis. Ze verbrak dat record al op 9 september 2015, toen ze de legendarische koningin Victoria passeerde. Ze zat toen 23.226 dagen op de troon. Oftewel: 63 jaar en 216 dagen. George III komt op de derde plaats met 59 jaar en 96 dagen.

(lees verder onder de foto)

Koningin Victoria. — © Bridgeman Images

’s Werelds oudste en langstregerende monarch

Elizabeth II, geboren in 1926, was de oudste nog levende monarch. Na haar volgden sjeik Humaid bin Rashid Al Nuaimi III van het emiraat Ajman (1931), koning Salman bin Abdulaziz Al Saud van Saoedi-Arabië (1935), paus Franciscus (1936) en koning Harald van Noorwegen (1937).

Elizabeth kwam op 1952 op de Britse troon en was daarmee ook de langstregerende monarch ter wereld. Na haar kwamen sultan Hassanal Bolkiah van Brunei (sinds 1967), koningin Margrethe van Denemarken (1972), sultan bin Mohamed Al-Qassimi III van het emiraat Sharjah (1972) en koning Carl XVI Gustaf van Zweden (1973).

(lees verder onder de foto)

De sjeik van Brunei. — © ZUMA Press

Te zien op de meeste valuta’s

Elizabeth II bezat het wereldrecord van mens die op de meeste valuta’s stond. Het gezicht of profiel van de koningin stond op munten in minstens 45 verschillende landen. Koningin Victoria verscheen op de munten van 21 landen, koning George V op die van 19.